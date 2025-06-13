Удар по Харькову 7 июня: из-под завалов предприятия деблокировали последнюю жертву

фото: ГСЧС Харьковщины

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Отмечается, что поисковая операция уже завершена.

"В результате масштабной российской атаки 7 июня в период с 3:00-5:00 погибли девять человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду. В результате обстрела пострадал 21 человек. Среди них — полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка.