На Харьковщине россияне сбросили КАБ на Золочев: ранены 5 человек, среди них — 11-летний ребенок
Сегодня, 12 июня, российские войска атаковали КАБом поселок Золочев Богодуховского района. В результате авиационного удара пострадали пятеро мирных жителей
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
На месте вражеского обстрела работают экстренные службы.
"В результате обстрела пострадали 5 человек, среди которых 11-летний мальчик. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 июня россияне атаковали FPV-дронами гражданские автомобили в Краматорском районе Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли два человека, еще четверо мирных жителей получили ранения.
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