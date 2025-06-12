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12 июня 2025, 18:40

На Харьковщине россияне сбросили КАБ на Золочев: ранены 5 человек, среди них — 11-летний ребенок

12 июня 2025, 18:40
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня, 12 июня, российские войска атаковали КАБом поселок Золочев Богодуховского района. В результате авиационного удара пострадали пятеро мирных жителей

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

На месте вражеского обстрела работают экстренные службы.

"В результате обстрела пострадали 5 человек, среди которых 11-летний мальчик. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня россияне атаковали FPV-дронами гражданские автомобили в Краматорском районе Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли два человека, еще четверо мирных жителей получили ранения.

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