Россияне ударили из артиллерии по поселку под Херсоном: ранена женщина
В четверг, 12 июня, российские войска нанесли удар по поселку Белозерка Херсонского района. Из-за вражеской атаки пострадала мирная жительница
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.
Известно, что около 10:30 оккупанты атаковали Белозерку из артиллерии.
"Под удар попала 66-летняя женщина, которая находилась во дворе. Она получила взрывную травму и обломочное ранение поясницы", — говорится в сообщении.
Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в больницу.
Напомним, 11 июня в результате вражеских обстрелов погибла 65-летняя жительница села Садовое Херсонского района.
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