Взрывы в Запорожье: в небо поднялся дым, уже известно о пострадавшем.
Россияне вечером 8 июня атаковали Запорожье.
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, в некоторых районах Запорожья можно увидеть задымление. Это результат российской атаки. Экстренные службы уже выехали на место инцидента. При этом в области продолжается воздушная тревога.
Впоследствии стало известно, что пострадал 23-летний мужчина. Он получил ранение средней степени тяжести. Сейчас он уже находится в больнице.
Напомним, утром 8 июня россияне ударили дроном по Сумской области. В результате атаки двое мужчин получили ранения.
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