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08 июня 2025, 11:30

Удар по Харькову: россияне убили руководительницу детской железной дороги

08 июня 2025, 11:30
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Фото: прокуратура
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Правоохранители рассказали о последствиях удара россиян по Харькову. В результате атаки два человека скончались

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Шевченковском районе зафиксировали попадание по территории детской железной дороги. Погибла женщина, возглавлявшая железную дорогу (она была назначена всего две недели назад). Еще 12 человек получили ранения и испытали острый шок.

Другой авиационный боеприпас разорвался над домом. Двое мужчин получили ранения.

В Киевском районе КАБ попал по частному жилому сектору: повреждены дома и хозяйственные постройки. Пострадали пять человек: две женщины и двое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы — острая реакция на стресс.

Также стало известно, что в больнице скончался 62-летний мужчина, получивший ранение вечером 7 июня.

Напомним, что россияне 7 июня россияне атаковали Харьков авиабомбами. Сообщалось, что в результате атаки восемь человек госпитализированы. В их числе 14-летний парень. Трое из пострадавших тяжело ранены.

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