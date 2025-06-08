Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и тяжелой артиллерией: есть пострадавшие
В ОВАЕ рассказали о последствиях ударов россиян по Днепропетровщине. Известно о поврежденных жилых домах и раненых людях
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака , россияне 8 июня атаковали Никопольщину дронами, тяжелой артиллерией. В результате ударов врага пострадали двое мужчин. Один из них в тяжелом состоянии.
В Никополе российские атаки повредили частный дом и шесть автомобилей. Пострадала хозяйственная постройка, а другая — уничтожена огнем.
Взрывы звучали в Покровской и Марганецкой общинах. По уточненной информации, из-за последнего ночного обстрела на Днепропетровщине пострадало предприятие. Кроме того, повреждены три автомобиля.
Напомним, в Харькове российские военные управляемой авиабомбой попали по детской железной дороге. Погибла женщина, работавшая там. Также известно еще о 12 пострадавших.