Утро началось с атаки: россияне в очередной раз ударили по Сумщине, есть раненые
Российские войска ударили по Сумской области беспилотниками. Правоохранители фиксируют последствия
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Утром 8 июня российские военные атаковали беспилотником Недригайловскую общину в Роменском районе. В результате удара получили ранения женщины 28 и 43 лет. Их госпитализировали медики.
Впоследствии россияне ударили беспилотником по местным жителям Эсменской общины. Получил ранение 60-летний мужчина.
Напомним, ранее россияне атаковали Харьков авиабомбами. В результате атаки погибла женщина, работавшая на детской железнодорожной. Также двое мужчин, находившихся в автомобиле, получили ранения.
В Донецкой области дрон РФ атаковал пожарную частьВсе новости »
07 июня 2025, 16:12В Харькове под завалами предприятия могут быть люди
07 июня 2025, 15:30Удар по Чернигову: спасатели из-под завалов получили тело
06 июня 2025, 20:18
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
"Ничего не отличало тех 3 дня от плена в России": на Буковине ТЦК в подвале удерживали боевого медика – что говорят в самом ТЦК
08 июня 2025, 13:50В Сумах будут судить преподавателя, который домагался несовершеннолетней студентки
08 июня 2025, 13:00Удар по Харькову: россияне убили руководительницу детской железной дороги
08 июня 2025, 11:30Россияне атаковали Днепропетровщину: погиб мужчина, ранен подросток
08 июня 2025, 10:45Задержание военного с протезом: в полиции Киева объяснили, что действительно произошло на Михайловской площади
08 июня 2025, 09:45Враг ударил по Харькову КАБами: один человек погиб, есть раненые
07 июня 2025, 18:52"Паутина" в действии: СБУ показала новое видео успешного удара по стратегической авиации РФ
07 июня 2025, 18:13На Ровенщине зафиксировали новый случай дирофиляриоза
07 июня 2025, 17:28Последствия удара по Харькову: количество пострадавших растет
07 июня 2025, 17:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все блоги »