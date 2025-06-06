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Россияне обстреляли спасателей на Донетчине: ранен водитель ГСЧС
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06 июня 2025, 01:25

На Донетчине в результате обстрела погиб человек

06 июня 2025, 01:25
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Фото: ГСЧС
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В Донецкой области россияне ударили по городу. В результате атаки повреждены дома и раненые люди

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

5 июня российские военные атаковали город Родинское в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб. Еще трое местных жителей получили ранения и были госпитализированы.

Вражеский обстрел повредил четыре многоквартирных дома, шесть гаражей, административное здание и хозяйственное сооружение.

В частности, произошел пожар на крыше административного здания Спасатели тушили пламя. Произошли пожары в квартирах трехэтажного и двухэтажного дома и в гаражах.

"Несмотря на опасность и риск повторных атак, чрезвычайники продолжают спасательные и восстановительные работы, чтобы помочь пострадавшим жителям Донбасса", - говорят в ГСЧС.

Напомним, 3 июня россияне ударили по Сумам по реактивной системе залпового огня. 4 июня закончились спасательные работы. В результате российских обстрелов погибли четыре человека. Еще 28 получили ранения, среди них трое детей.

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