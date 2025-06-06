В Тернополе после вражеского удара – перебои со светом и водоснабжением
В ночь на 6 июня российские войска нанесли удар по Тернополю. Зафиксировано попадание по промышленным объектам и объектам инфраструктуры
Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал,
передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки часть города осталась без электроэнергии.
Из-за перебоев с энергоснабжением в Тернополе снижено давление воды — возможно исчезновение напора на верхних этажах домов.
Продолжаются восстановительные работы. Дополнительная информация будет предоставлена позже, подчеркнул Надал.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска также совершили массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 20 получили ранения.
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