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06 июня 2025, 07:15

В Тернополе после вражеского удара – перебои со светом и водоснабжением

06 июня 2025, 07:15
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фото: Телеграмм-каналы
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В ночь на 6 июня российские войска нанесли удар по Тернополю. Зафиксировано попадание по промышленным объектам и объектам инфраструктуры

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал,
передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки часть города осталась без электроэнергии.

Из-за перебоев с энергоснабжением в Тернополе снижено давление воды — возможно исчезновение напора на верхних этажах домов.

Продолжаются восстановительные работы. Дополнительная информация будет предоставлена позже, подчеркнул Надал.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска также совершили массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 20 получили ранения.

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