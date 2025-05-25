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25 мая 2025, 17:45

На Киевщине количество пострадавших из-за атаки РФ возросло до 31

25 мая 2025, 17:45
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фото: Национальная полиция
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В Киевской области количество пострадавших в результате российской воздушной атаки в ночь на 25 мая увеличилось до 31, среди них семеро детей, четверо человек погибли

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Обуховском районе во время тушения пожара в ангарах и зданиях спасатели обнаружили тела двух погибших - 57-летнего мужчину и его сожительницы.

На Бучанщине в результате обстрела под завалами разрушенного дома погиб мужчина. В Фастовском районе во время пожара в одном из домов обнаружили тело 76-летнего мужчины.

От обстрелов пострадал также 31 человек. В частности, на Белоцерковщине травмированы пять человек, среди них два ребенка 10 и 13 лет с термическими ожогами. Пострадавшие получают медицинскую помощь. В Бучанском районе травмированы 14 человек, среди них двое мальчиков 10 и 11 лет, а также несколько взрослых. В Фастовском районе повреждения получили 11 человек, среди которых трое детей.

Во время обстрелов повреждены десятки частных домов, хозяйственных построек, гаражей, а также несколько автомобилей.

По фактам военных преступлений правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, 25 мая в результате ночной атаки врага по всей стране пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены.

Этой ночью российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения.

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