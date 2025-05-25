Масштабная ночная атака: ПВО сбила 45 ракет и 266 российских дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на воскресенье, 25 мая, российские войска нанесли комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews .

Враг применил:

9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, запущенных из Курской области РФ;

55 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", выпущенных из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 из районов Саратовской области РФ и акватории Черного моря;

1 крылатую ракету Х-22 из самолета Ту-22М3, запущенную из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из самолетов тактической авиации с северного направления;

298 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов по направлениям Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

По предварительным данным по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряны.

Также в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и центре страны.

Еще 139 – сбиты огневыми средствами поражения, 127 – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадало большинство регионов Украины.

Напомним, украинские защитники ликвидировали за сутки 1020 российских захватчиков, а также уничтожили немало техники.