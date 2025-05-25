Вражеская атака по Киеву: 11 пострадавших, повреждены дома и бизнес-центр

фото: ГСЧС Киева

В ночь на 25 мая Киев подвергся враждебной атаке с использованием беспилотников

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на 04:00 известно о 11 пострадавших от 18 до 62 лет. Информация уточняется.

Кроме того, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в трех районах столицы:

Голосеевский район: обломки сбитых вражеских БПЛА упали в нескольких местах. Возник пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже. Частично разрушены конструкции.

обломки сбитых вражеских БПЛА упали в нескольких местах. Возник пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже. Частично разрушены конструкции. Днепровский район: разрушен второй этаж частного дома, без возникновения возгорания.

разрушен второй этаж частного дома, без возникновения возгорания. Шевченковский район: поврежден бизнесцентр.

На местах происшествия работают спасатели, полиция и другие службы.

Как известно, этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину с воздуха, как и накануне. Взрывы были слышны во многих украинских городах.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.