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25 мая 2025, 08:02

Вражеская атака по Киеву: 11 пострадавших, повреждены дома и бизнес-центр

25 мая 2025, 08:02
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фото: ГСЧС Киева
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В ночь на 25 мая Киев подвергся враждебной атаке с использованием беспилотников

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на 04:00 известно о 11 пострадавших от 18 до 62 лет. Информация уточняется.

Кроме того, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в трех районах столицы:

  • Голосеевский район: обломки сбитых вражеских БПЛА упали в нескольких местах. Возник пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже. Частично разрушены конструкции.
  • Днепровский район: разрушен второй этаж частного дома, без возникновения возгорания.
  • Шевченковский район: поврежден бизнесцентр.

На местах происшествия работают спасатели, полиция и другие службы.

Как известно, этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину с воздуха, как и накануне. Взрывы были слышны во многих украинских городах.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

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