Артобстрел на Сумщине: погиб местный житель, еще один ранен

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки погиб 48-летний местный житель.

Еще один мужчина, 52 года, получил ранения, ему оказали первую медицинскую помощь на месте.

"Из-за угрозы повторных обстрелов не было возможности доставить раненого в больницу. Как только ситуация с опасностью позволит - его госпитализируют", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, накануне вражеские БпЛА попали по пищевому предприятию в Сумах, повредили кровлю, возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.