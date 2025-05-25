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25 мая 2025, 15:15

Авиационный удар по Купянску: двое погибших, десятки разрушенных домов

25 мая 2025, 15:15
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В воскресенье, 25 мая, около 9:26 российские войска нанесли авиационный удар по Купянску

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что боеприпас попал в частный жилищный сектор, в результате чего погибли две женщины – 84 и 57 лет.

Еще двое местных жителей – 60-летний мужчина и 75-летняя женщина – получили ранения, а 68-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Разрушены и повреждены более 20 частных домов и хозяйственных сооружений. Предварительно для удара использовали ФАБ-500.

Приблизительно через пол часа армия РФ повторно атаковала город, вероятно применив авиабомбу ФАБ-1500 с УМПК.

Повреждены не менее 15 зданий. По предварительной информации, в этот раз обошлось без пострадавших.

Напомним, 25 мая в результате ночной атаки врага по всей стране пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены.

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