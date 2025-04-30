РФ более 600 раз обстреляла города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 616 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадала женщина, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за минувшие сутки оккупанты повредили по меньшей мере 19 домов, квартир, автомобилей и гаражей.
"68-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки по Запорожскому району", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты нанесли массированные удары "шахедами" по Днепру. Из-за обстрелов уничтожен дом, погиб мирный житель, еще один мужчина пострадал.
Массированные обстрелы Днепра "шахедами": в ОВА показали последствия ударов и рассказали о жертвахВсе новости »
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