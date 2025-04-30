РФ понад 600 разів обстріляла міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
Минулої доби російські окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала жінка, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за минулу добу окупанти пошкодили щонайменше 19 будинків, квартир, автівок та гаражів.
"68-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- Пʼять авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малим Щербакам та Новоандріївці.
- 435 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Новослобідку, Лобкове, Камʼянське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Пʼять обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новоданилівку.
- 171 артобстріл завдали окупанти по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали масованих ударів "шахедами" по Дніпру. Через обстріли знищений будинок, загинув мирний житель, ще один чоловік постраждав.
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