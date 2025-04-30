Массированные обстрелы Днепра "шахедами": в ОВА показали последствия ударов и рассказали о жертвах

фото: Сергей Лысак

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли массированные удары "шахедами" по Днепру. Из-за обстрелов уничтожен дом, погиб мирный житель, еще один мужчина пострадал

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Больше разрушений зафиксировали в частном секторе. В разных частях Днепра вспыхнули пожары, которые потушили спасатели. В результате массированного удара повреждено предприятие, изуродованы бюро ритуальных услуг и легковушка.

"Сложная ночь для Днепра. Враг нанес массированную шахедную атаку по городу. Погиб 53-летний мужчина. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Также во время атаки получил ранения 78-летний местный житель.

По данным ОВА, ночью защитники неба уничтожили над областью девять российских ударных БпЛА.

Напомним, поздно вечером 29 апреля оккупанты совершили массированную атаку БпЛА на Днепр. В городе возникли пожары, повреждены частные дома.