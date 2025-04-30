Удар по Харькову: количество пострадавших выросло до 45, среди них - дети и беременная женщина
Число пострадавших в результате вчерашнего массированного удара беспилотниками по Харькову возросло до 45 человек
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.
По данным ОВА, из-за массированной атаки РФ:
- 31 человек получил острую реакцию на стресс;
- 14 человек получили ранения разной степени тяжести;
- пять человек госпитализировали в больницы.
"Среди пострадавших двое детей и беременная женщина", - говорится в сообщении.
Помощь пострадавшим оказывали 13 бригад экстренной медицинской помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля российская армия нанесла массированные удары беспилотниками по Харькову. В городе разрушены дома и гражданская инфраструктура, пострадали 38 человек.
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