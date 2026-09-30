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Виталий Портников журналист info@regionews.ua
30 сентября 2026, 19:40

НАТО сделало то, чего от него и должно ожидать: что означает российский беспилотник в Литве

30 сентября 2026, 19:40
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Российский беспилотник, сбитый истребителями НАТО над Литвой, может показаться лишь очередным эпизодом Великой войны. Тем более что, по предварительной версии литовской власти, дрон вовсе не собирался атаковать Литву.
Российский беспилотник, сбитый истребителями НАТО над Литвой, может показаться лишь очередным эпизодом Великой войны. Тем более что, по предварительной версии литовской власти, дрон вовсе не собирался атаковать Литву.
Фото из открытых источников
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Дрон летел в Украину и уклонился от курса. Но именно такие "случайности" лучше демонстрируют, как меняется сама география и суть войны.

Путин начал эту войну с убеждением, что она остается исключительно украинской проблемой. Россия будет бомбить украинские города, уничтожать украинскую инфраструктуру, захватывать украинские территории, а страны НАТО будут наблюдать за происходящим со стороны и спорить между собой о том, сколько оружия можно передать Киеву, чтобы не спровоцировать Москву.

Но война не знает политических границ, которые для нее придумывают в кабинетах.

Российский беспилотник оказывается в воздушном пространстве страны НАТО не в первый раз. Но впервые его уничтожает не украинская противовоздушная оборона, а итальянский истребитель, выполняющий миссию Североатлантического альянса. Это еще не столкновение России и НАТО. Но это уже ситуация, в которой последствия российской войны напрямую устраняют вооруженные силы НАТО.

И здесь возникает простой вопрос: сколько еще таких эпизодов должно произойти, чтобы европейцы окончательно поняли очевидное?

Можно сколь угодно говорить о необходимости избежать эскалации. Можно убедить себя, что война существует где-то между Харьковом и Донбассом и что главное не позволить ей приблизиться к границам Европейского Союза. Но российские ракеты и беспилотники не обязаны считаться с этим психологическим пределом. Они могут лишиться управления, отклониться от курса, оказаться над территорией соседнего государства. А в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда уже невозможно будет с уверенностью сказать, было ли очередное нарушение случайностью или проверкой готовности НАТО защищать собственное пространство.

Именно поэтому значение литовского эпизода не в одном сбитом беспилотнике.

Значение в том, что НАТО сделало то, чего от него и должны ждать граждане стран альянса: обнаружило угрозу и уничтожило ее. Без бесконечных и бессмысленных дискуссий о том, не будет ли Россия раздражена самим фактом сопротивления.

Путин много лет строил свою политику на страхе Запада перед прямым столкновением с Россией. И этот страх действительно существовал и продолжает существовать. Но чем дольше идет война, тем больше возможностей для такого столкновения создает сама Россия.

Не Литва отправила беспилотник на российскую границу. Российский беспилотник оказался над Литвой.

Не НАТО начало войну в Европе. Россия начала войну против Украины.

И с каждым новым днем войны расстояние между российской агрессией против Украины и необходимостью стран НАТО защищать уже собственную территорию становится все меньше.

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Литва РФ Путин НАТО
 
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