Сибига: ситуация в Олешках требует немедленных действий ОБСЕ и давления на Россию

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Украина инициировала срочное рассмотрение вопроса о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Его планируют рассмотреть 1 октября

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает RegioNews .

По его словам, вопросы будут вынесены на рассмотрение под названием "О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном Российской Федерацией".

"Делегация Украины проинформирует государства-участники об ужасной ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые держат гражданских лиц, в том числе детей, в заложниках. Это не что иное, как рукотворная гуманитарная катастрофа", — заявил Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина продолжит информировать международное сообщество о ситуации на временно оккупированных территориях и противодействовать российской пропаганде.

"МИД Украины и дальше будет разоблачать циничную военную пропаганду России и заботиться о том, чтобы международное сообщество знало правду о том, что происходит в Олешках", — отметил Сибига.

По его словам, ситуация в Олешках критическая и требует неотложной международной реакции.

"Я призываю швейцарское председательство в ОБСЕ и все государства-участники осудить агрессора и оказывать самое сильное давление на Россию. Олешки нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Россию необходимо заставить немедленно ее оказать", — говорится в сообщении министра.

Напомним, что к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках Херсонской области, где местные жители остаются без еды, могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Оккупационные власти не раскрывают данные о количестве людей, которые остаются в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.