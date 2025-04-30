Российские войска накрыли Херсон из артиллерии: есть пострадавшие
Во вторник вечером, 29 апреля, россияне ударили по Херсону из артиллерии. Под обстрелом оказался Днепровский район, пострадали не менее двух горожан
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По данным властей, захватчики атаковали Херсон около 20:20.
"В результате атаки пострадала 70-летняя женщина, находившаяся на улице. У нее — минно-взрывная травма и обломочное ранение спины", — говорится в сообщении.
Также из-за этого обстрела 40-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, утром 29 апреля российская авиация атаковала КАБом Днепровский район Херсона. В результате авиаудара пострадала пенсионерка.
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