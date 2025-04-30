Российские войска накрыли Херсон из артиллерии: есть пострадавшие

иллюстративное фото: Нацполиция

Во вторник вечером, 29 апреля, россияне ударили по Херсону из артиллерии. Под обстрелом оказался Днепровский район, пострадали не менее двух горожан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По данным властей, захватчики атаковали Херсон около 20:20.

"В результате атаки пострадала 70-летняя женщина, находившаяся на улице. У нее — минно-взрывная травма и обломочное ранение спины", — говорится в сообщении.

Также из-за этого обстрела 40-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Напомним, утром 29 апреля российская авиация атаковала КАБом Днепровский район Херсона. В результате авиаудара пострадала пенсионерка.