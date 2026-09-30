12:58  30 сентября
Во Львове 21-летняя девушка напала с ножом на родителей
09:19  30 сентября
В Одессе на Люстдорфской дороге застрелили мужчину
01:35  30 сентября
Актриса Ксения Мишина шокировала ценами на отдых за границей
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2026, 18:12

В Киеве применили экстренные отключения света: возможны перебои с водоснабжением

30 сентября 2026, 18:12
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Киеве по команде НЭК "Укрэнерго" применили экстренные отключения электроэнергии. При таких отключениях графики стабилизационных отключений бездействуют

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети, передает RegioNews .

"По команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - отметили в компании.

В то же время, в Киеве возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах домов в случае отсутствия электроэнергии.

"Система водоснабжения работает в штатном режиме, однако в случае отсутствия электроэнергии могут быть определенные перебои с водоснабжением на верхних этажах", - сказал временный глава КМВА Андрей Ткачев в комментарии Укринформ.

По его словам, в результате обстрела были повреждены энергетические сети в Киеве. Энергетики оперативно устранили часть повреждений и возобновили электроснабжение более 8 тысяч семей.

В то же время Ткачев подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по объектам энергоснабжения. В столице продолжаются работы по ликвидации последствий повреждений.

В ДТЭК сообщили, что в случае изменений будут информировать потребителей в своем Telegram-канале.

В то же время Бескрестнов Сергей "Флэш" сообщил о новом типе боезаряда, который российские военные, по его словам, впервые применили на реактивном беспилотнике.

Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд — кумулятивно-режущая специальная нагрузка (КРСН). Такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций. КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 килограммов, модулей в 40 кг. атаковать важные высоковольтные линии электропередач", - сообщил Флеш.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев отключение свет водоснабжение
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
Вражеские КАБы разбили управление соцзащиты в Краматорске: есть пострадавшие
30 сентября 2026, 18:59
В Тернопольской области в результате пожара в доме погиб 60-летний мужчина
30 сентября 2026, 18:49
Международный реестр убытков открыл все 43 категории заявлений для граждан, бизнеса и государства
30 сентября 2026, 17:58
Сквер Надежды: на Киевщине на улице появились фотостенды с портретами пропавших защитников
30 сентября 2026, 17:50
Четырех эксотрудников пенитенциарной системы Херсонщины будут судить за госизмену
30 сентября 2026, 17:45
В Черкасской области депутат "заработал" на песке более полумиллиарда
30 сентября 2026, 17:35
С 22 октября для ВПЛ вступают в силу новые правила: что изменится
30 сентября 2026, 17:30
В Черкасской области сообщили о подозрении мужчине, сорвавшему чествование погибших героев
30 сентября 2026, 16:57
Более 33 млн грн ущерба окружающей среде: в Житомирской области разоблачили незаконную вырубку леса
30 сентября 2026, 16:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Борислав Береза
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »