В Киеве применили экстренные отключения света: возможны перебои с водоснабжением

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В Киеве по команде НЭК "Укрэнерго" применили экстренные отключения электроэнергии. При таких отключениях графики стабилизационных отключений бездействуют

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети, передает RegioNews .

"По команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - отметили в компании.

В то же время, в Киеве возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах домов в случае отсутствия электроэнергии.

"Система водоснабжения работает в штатном режиме, однако в случае отсутствия электроэнергии могут быть определенные перебои с водоснабжением на верхних этажах", - сказал временный глава КМВА Андрей Ткачев в комментарии Укринформ.

По его словам, в результате обстрела были повреждены энергетические сети в Киеве. Энергетики оперативно устранили часть повреждений и возобновили электроснабжение более 8 тысяч семей.

В то же время Ткачев подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по объектам энергоснабжения. В столице продолжаются работы по ликвидации последствий повреждений.

В ДТЭК сообщили, что в случае изменений будут информировать потребителей в своем Telegram-канале.

В то же время Бескрестнов Сергей "Флэш" сообщил о новом типе боезаряда, который российские военные, по его словам, впервые применили на реактивном беспилотнике.

Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд — кумулятивно-режущая специальная нагрузка (КРСН). Такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций. КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 килограммов, модулей в 40 кг. атаковать важные высоковольтные линии электропередач", - сообщил Флеш.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.