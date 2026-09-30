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30 сентября 2026, 18:49

В Тернопольской области в результате пожара в доме погиб 60-летний мужчина

30 сентября 2026, 18:49
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Фото: полиция Тернопольской области
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В селе Слободка Толстенской общины 29 сентября произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 60-летний мужчина. Полицейские и спасатели устанавливают обстоятельства возгорания

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Сообщение о пожаре поступило в полицию города Залещики около 20:00. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС и полицейские.

Спасатели ликвидировали пожар. Во время тушения они обнаружили внутри дома тело 60-летнего хозяина без признаков жизни.

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в постели.

Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По факту происшествия следователи полиции приступили к уголовному производству по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

Напомним, 24 сентября в Киевской области в многоэтажке взорвался инвертор . Пострадал мужчина, его госпитализировали.

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