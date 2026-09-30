Вражеские КАБы разбили управление соцзащиты в Краматорске: есть пострадавшие

Фото: Александр Гончаренко/Фейсбук

В Краматорске Донецкой области утром 30 сентября российские войска нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами. В результате атаки ранения получили три человека, также разрушено здание Управления труда и социальной защиты населения Краматорского городского совета

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает RegioNews .

"Сегодня, 30 сентября, на рассвете российские войска нанесли удар по Краматорску. В результате атаки разрушено здание Управления труда и социальной защиты населения Краматорского городского совета", - сообщил Гончаренко.

По его информации, в результате серии утренних ударов по разным районам города пострадали три человека. Речь идет о мужчине 1965 года рождения и двух женщинах — 1970 и 1989 годах рождения.

Кроме здания управления соцзащиты, в результате обстрела повреждено более десятка многоквартирных домов, четыре учебных заведения и один инфраструктурный объект.

Как отметил Гончаренко, российские войска применили по Краматорску управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

Места попаданий продолжают обследовать. Информация о последствиях атак может уточняться.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.