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30 сентября 2026, 18:59

Вражеские КАБы разбили управление соцзащиты в Краматорске: есть пострадавшие

30 сентября 2026, 18:59
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Фото: Александр Гончаренко/Фейсбук
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В Краматорске Донецкой области утром 30 сентября российские войска нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами. В результате атаки ранения получили три человека, также разрушено здание Управления труда и социальной защиты населения Краматорского городского совета

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает RegioNews .

"Сегодня, 30 сентября, на рассвете российские войска нанесли удар по Краматорску. В результате атаки разрушено здание Управления труда и социальной защиты населения Краматорского городского совета", - сообщил Гончаренко.

По его информации, в результате серии утренних ударов по разным районам города пострадали три человека. Речь идет о мужчине 1965 года рождения и двух женщинах — 1970 и 1989 годах рождения.

Кроме здания управления соцзащиты, в результате обстрела повреждено более десятка многоквартирных домов, четыре учебных заведения и один инфраструктурный объект.

Как отметил Гончаренко, российские войска применили по Краматорску управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

Места попаданий продолжают обследовать. Информация о последствиях атак может уточняться.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.

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