Международный реестр убытков открыл все 43 категории заявлений для граждан, бизнеса и государства

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Международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, с сегодняшнего дня открыл для подачи все 43 категории заявлений. Речь идет о 21 категории для физических лиц, 11 для юридических лиц и 11 категориях для государства

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

Три последние категории, относящиеся к государству, открыли 30 сентября.

Реестр охватывает различные виды ущерба и потери, вызванные российской агрессией. В частности, речь идет о личных потерях людей, повреждении или уничтожении жилья и другого имущества, убытках бизнеса, разрушении инфраструктуры, вреде культурном наследии и окружающей среде, а также потерях государства.

По состоянию на 30 сентября в Реестр уже подали 195 тысяч заявлений. Более 65 тысяч из них были внесены в Реестр.

Каждая зафиксированная потеря формирует доказательную базу для дальнейшего рассмотрения в рамках международного компенсационного механизма.

Открытие всех категорий заявлений должно создать основу для дальнейших решений по компенсации нанесенного ущерба и ответственности России.

Подать заявление можно онлайн через портал Дия.

Напомним, что в Украине расторгнуть брак теперь можно онлайн через приложение " Дия ". Новая услуга позволяет оформить развод без очередей и личного посещения отдела ДРАЦС.