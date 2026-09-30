Сообщила о взрывчатке в полиции: 28-летней женщине объявили подозрение
В Кривом Роге полицейские сообщили о подозрении 28-летней женщине, заявившей о якобы заминировании отделения полиции. Взрывоопасные предметы в здании правоохранители не обнаружили
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Сообщение о заминировании поступило на линию "102" 31 августа около 23:49. Женщина заявила, что в отделении полиции есть взрывчатка.
На место происшествия прибыли специалисты и обследовали административное здание. По результатам проверки никаких взрывных устройств или взрывоопасных предметов не обнаружено.
В ходе досудебного расследования стражи порядка установили, что к ложному сообщению может быть причастна 28-летняя местная жительница.
29 сентября следователи сообщили ей о подозрении по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.
Напомним, что более 5 лет за решеткой проведет жительница Ровенской области за ложное сообщение о заминировании военного здания.