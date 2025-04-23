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23 апреля 2025, 07:25

Массированный обстрел Полтавы: 3 раненых, разрушена гражданская инфраструктура

23 апреля 2025, 07:25
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фото: ГСЧС Украины в Полтавской области
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В ночь на 23 апреля россияне совершили массированную дроновую атаку на Полтаву. В результате вражеских обстрелов повреждены гражданская инфраструктура, ранены три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В результате вражеской атаки повреждены предприятия, частные жилые дома, хозяйственные постройки, складские помещения и гаражи. Под ударами оказалась только гражданская инфраструктура города.

В одном из микрорайонов в результате падения вражеского дрона вблизи многоэтажки выбиты окна и балконы, повреждены оконные рамы и фасад здания.

"К сожалению, травмированы три человека. По предварительной информации, погибших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 23 апреля оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали двое горожан, есть повреждения.

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