Массированный обстрел Полтавы: 3 раненых, разрушена гражданская инфраструктура

фото: ГСЧС Украины в Полтавской области

В ночь на 23 апреля россияне совершили массированную дроновую атаку на Полтаву. В результате вражеских обстрелов повреждены гражданская инфраструктура, ранены три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В результате вражеской атаки повреждены предприятия, частные жилые дома, хозяйственные постройки, складские помещения и гаражи. Под ударами оказалась только гражданская инфраструктура города.

В одном из микрорайонов в результате падения вражеского дрона вблизи многоэтажки выбиты окна и балконы, повреждены оконные рамы и фасад здания.

"К сожалению, травмированы три человека. По предварительной информации, погибших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 23 апреля оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали двое горожан, есть повреждения.