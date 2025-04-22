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22 апреля 2025, 12:15

Россияне атаковали Запорожье: возник пожар, есть раненые

22 апреля 2025, 12:15
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иллюстративное фото: ГСЧС
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Во вторник, 22 апреля, российские войска совершили авиаудар по одному из районов города

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, два человека ранены. Их доставляют в больницу.

Отмечается, что в 11:29 была зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБ), а уже через две минуты, в 11:31, поступило сообщение о взрывах в регионе.

В результате атаки на территории Запорожья вспыхнул пожар.

Напомним, в течение 21 апреля оккупанты нанесли 552 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.

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