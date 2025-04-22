Россияне атаковали Запорожье: возник пожар, есть раненые

иллюстративное фото: ГСЧС

Во вторник, 22 апреля, российские войска совершили авиаудар по одному из районов города

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, два человека ранены. Их доставляют в больницу.

Отмечается, что в 11:29 была зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБ), а уже через две минуты, в 11:31, поступило сообщение о взрывах в регионе.

В результате атаки на территории Запорожья вспыхнул пожар.

Напомним, в течение 21 апреля оккупанты нанесли 552 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.