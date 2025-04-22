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22 апреля 2025, 16:35

Удар ФАБом по многоэтажке: в Запорожье снова увеличилось количество раненых

22 апреля 2025, 16:35
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фото: Нацполиция
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Число пострадавших в результате атаки россиян на Запорожье продолжает увеличиваться. Уже известно о 26 раненых

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Среди раненых четверо детей - все они госпитализированы. Одна женщина погибла", - говорится в сообщении.

Иван Федоров добавил, что в больницах остаются 12 пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.

"Состояние четырех из них — мужчин 37 и 67 лет и женщин 57 и 67 лет — тяжелое. Состояние других медики оценивают как средней тяжести. Под наблюдением врачей остаются и четыре пострадавших ребенка. Им оказывается вся необходимая помощь", — заявил глава ОВА.

По данным Нацполиции, оккупанты ударили по Запорожью двумя ФАБ-500 из УМПК.

Напомним, в настоящее время в Запорожье продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

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