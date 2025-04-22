В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара
По состоянию на 17:00 чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы на месте вражеского обстрела в Запорожье
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"В результате российского авиаудара по городу погибла 69-летняя женщина, ранены 26 граждан, среди них — 4 детей. Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице под наблюдением медиков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 47 местным жителям, из них - троим детям.
Напомним, сегодня после 11:30 в Запорожье раздалось несколько взрывов. Регион находился под атакой дронов и КАБов. В результате вражеского удара в одном из районов города возник пожар. Погибла 69-летняя женщина.
Также сообщалось, что террористы ударили по Запорожью двумя ФАБ-500 из УМПК.
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