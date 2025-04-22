11:19  22 апреля
В Одессе работника ТЦК будут судить за хулиганство
09:49  22 апреля
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на этой неделе
07:05  22 апреля
В Белой Церкви утонула 15-летняя девушка
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2025, 17:30

В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы на месте российского авиаудара

22 апреля 2025, 17:30
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Запорожской области
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 17:00 чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы на месте вражеского обстрела в Запорожье

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"В результате российского авиаудара по городу погибла 69-летняя женщина, ранены 26 граждан, среди них — 4 детей. Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице под наблюдением медиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 47 местным жителям, из них - троим детям.

Напомним, сегодня после 11:30 в Запорожье раздалось несколько взрывов. Регион находился под атакой дронов и КАБов. В результате вражеского удара в одном из районов города возник пожар. Погибла 69-летняя женщина.

Также сообщалось, что террористы ударили по Запорожью двумя ФАБ-500 из УМПК.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война обстрелы оккупанты Запорожье жертва пострадавшие авиаудар ФАБ-500
Россияне обстреляли Мирноград Донецкой области: 3 погибших и 2 раненых
22 апреля 2025, 17:00
Удар ФАБом по многоэтажке: в Запорожье снова увеличилось количество раненых
22 апреля 2025, 16:35
Массированный обстрел Харькова: спасатели потушили пожары, уже 8 пострадавших
22 апреля 2025, 15:50
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Удар по Запорожью: уже 38 пострадавших, среди них – 7 детей
22 апреля 2025, 19:40
В течение суток РФ запустила по Украине более 70 дронов и 130 КАБов
22 апреля 2025, 19:10
Во Львовской области во время пожара нашли тело пенсионера
22 апреля 2025, 19:07
Папа Римский тайно донатил деньги украинским военным
22 апреля 2025, 18:55
Туман, грозы и тепло: какой будет погода в разных областях Украины в среду, 23 апреля
22 апреля 2025, 18:54
На Буковине вторую неделю ищут пропавшую 13-летнюю девочку
22 апреля 2025, 18:40
В Киеве на взятке разоблачили топчиновника КГГА
22 апреля 2025, 18:38
В Житомирской области расследуют покушение на убийство 19-летнего парня
22 апреля 2025, 18:27
Массированная атака БпЛА "Герань-2" на Харьков и пригород: пострадали 10 человек
22 апреля 2025, 18:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »