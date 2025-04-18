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18 апреля 2025, 14:47

Готовили еду: в Запорожье из-за неосторожного обращения с газовой плитой погибли малолетние дети

18 апреля 2025, 14:47
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Фото: Нацполиция
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В Запорожье погибли две малолетние девочки. Их 17-летняя сестра госпитализирована. Причиной оказалось неосторожное обращение с газовыми приборами

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

В Запорожье двое детей погибли в результате неосторожного обращения с газовыми приборами. Это малолетние девушки. Их 17-летняя сестра госпитализирована. Правоохранители ведут расследование.

Инцидент произошел в 1:30, 18 апреля. Когда спасатели прибыли по адресу, то в задымленном доме они нашли двоих детей без признаков жизни. Во время инцидента в квартире находились 22-летний парень, 17-летняя девушка - ее с отравлением продуктами горения доставили в медучреждение. К сожалению, ее сестер (в возрасте 4 и 9 лет) спасти не удалось.

По предварительной информации, задымление произошло из-за небрежного обращения с газовой плитой во время приготовления пищи.

Правоохранители напоминают:

  • Не оставляйте газовые приборы без присмотра;
  • Соблюдайте правила использования электроприборов;
  • Осторожно обращайтесь с открытым огнем;
  • Говорите с детьми о пожарной безопасности;
  • В случае чрезвычайной ситуации – звоните 101.

Напомним, ранее в Кривом Роге военный погиб прямо в своей постели. Это произошло из-за взрыва боеприпаса. Когда правоохранители приехали, они увидели ужасную картину: части тела погибшего 35-летнего мужчины разлетелись квартирой.

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