Готовили еду: в Запорожье из-за неосторожного обращения с газовой плитой погибли малолетние дети
В Запорожье погибли две малолетние девочки. Их 17-летняя сестра госпитализирована. Причиной оказалось неосторожное обращение с газовыми приборами
Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.
В Запорожье двое детей погибли в результате неосторожного обращения с газовыми приборами. Это малолетние девушки. Их 17-летняя сестра госпитализирована. Правоохранители ведут расследование.
Инцидент произошел в 1:30, 18 апреля. Когда спасатели прибыли по адресу, то в задымленном доме они нашли двоих детей без признаков жизни. Во время инцидента в квартире находились 22-летний парень, 17-летняя девушка - ее с отравлением продуктами горения доставили в медучреждение. К сожалению, ее сестер (в возрасте 4 и 9 лет) спасти не удалось.
По предварительной информации, задымление произошло из-за небрежного обращения с газовой плитой во время приготовления пищи.
Правоохранители напоминают:
- Не оставляйте газовые приборы без присмотра;
- Соблюдайте правила использования электроприборов;
- Осторожно обращайтесь с открытым огнем;
- Говорите с детьми о пожарной безопасности;
- В случае чрезвычайной ситуации – звоните 101.
Напомним, ранее в Кривом Роге военный погиб прямо в своей постели. Это произошло из-за взрыва боеприпаса. Когда правоохранители приехали, они увидели ужасную картину: части тела погибшего 35-летнего мужчины разлетелись квартирой.