Фото: Нацполиция

В Запорожье погибли две малолетние девочки. Их 17-летняя сестра госпитализирована. Причиной оказалось неосторожное обращение с газовыми приборами

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

В Запорожье двое детей погибли в результате неосторожного обращения с газовыми приборами. Это малолетние девушки. Их 17-летняя сестра госпитализирована. Правоохранители ведут расследование.

Инцидент произошел в 1:30, 18 апреля. Когда спасатели прибыли по адресу, то в задымленном доме они нашли двоих детей без признаков жизни. Во время инцидента в квартире находились 22-летний парень, 17-летняя девушка - ее с отравлением продуктами горения доставили в медучреждение. К сожалению, ее сестер (в возрасте 4 и 9 лет) спасти не удалось.

По предварительной информации, задымление произошло из-за небрежного обращения с газовой плитой во время приготовления пищи.

Правоохранители напоминают:

Не оставляйте газовые приборы без присмотра;

Соблюдайте правила использования электроприборов;

Осторожно обращайтесь с открытым огнем;

Говорите с детьми о пожарной безопасности;

В случае чрезвычайной ситуации – звоните 101.

Напомним, ранее в Кривом Роге военный погиб прямо в своей постели. Это произошло из-за взрыва боеприпаса. Когда правоохранители приехали, они увидели ужасную картину: части тела погибшего 35-летнего мужчины разлетелись квартирой.