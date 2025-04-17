Трагедия в Херсоне: во время пожара погиб 2-летний ребенок

фото: Национальная полиция

В Херсоне 17 апреля во время пожара в жилом доме погиб 2-летний ребенок

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что трагедия произошла около двух часов ночи.

Во время проверки полицейские установили, что в квартире, где произошел пожар, проживали владелица дома и ее 21-летняя знакомая вместе с двухлетней дочерью.

Накануне женщины употребляли алкогольные напитки. Владелеца квартиры вышла на улицу, тогда как ее знакомая осталась на балконе. Вернувшись, она увидела, что на балконе горит белье. Женщины пытались самостоятельно потушить огонь, однако это не удалось. Соседи вызвали спасателей.

К сожалению, в результате пожара погибла малолетняя девочка. Ее мать медики доставили в реанимационное отделение больницы. Она находится в тяжелом состоянии.

По факту трагедии открыто производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия, в частности гибель человека).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Напомним, в конце февраля в Сумах в результате пожара в общежитии погиб младенец.