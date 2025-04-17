Не смог спастись из огня: житель Тернопольщины скончался после пожара в собственном доме

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В Чортковском районе Тернопольской области полиция выясняет обстоятельства смертельного пожара, в результате которого скончался 66-летний житель Гримайловской общины. Он получил тяжелые ожоги в собственном доме

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

Трагический инцидент произошел еще 3 апреля. По данным следствия, утром местные жители заметили, что из окон дома соседа уходит густой дым, после чего вызвали медиков, спасателей и правоохранителей.

Внутри дома находился мужчина, лежавший на кровати с множественными термическими поражениями тела – ожогами лица, спины и рук. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. В течение 11 суток врачи боролись за его жизнь, однако 14 апреля мужчина скончался.

Предварительные результаты экспертизы указывают на то, что причиной воспламенения стало короткое замыкание электропроводки в одном из помещений дома. В момент вспышки, вероятно, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за чего он не смог спастись.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". В настоящее время идет расследование.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в одной из квартир на втором этаже жилой трехэтажки. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в помещении тело человека.