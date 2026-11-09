Россия атаковала Днепр: на предприятии вспыхнул пожар, часть города без света
Российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки на одном из предприятий возник пожар. Кроме того, из-за вражеских обстрелов масштабные обесточения зафиксировали в Днепропетровской области
Об этом сообщила Днепропетровская ОВА, передает RegioNews .
Информацию о возможных пострадавших в Днепре уточняют.
Из-за вражеских атак энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В первую очередь планируют вернуть питание объектам критической инфраструктуры.
На Днепропетровщине также работают Пункты несокрушимости. Там жители могут зарядить гаджеты, пользоваться интернетом и получить питьевую воду.
Напомним, утром 9 ноября россияне в третий раз атаковали логистическое предприятие в Одесской области . В результате удара повреждено оборудование, возник пожар.