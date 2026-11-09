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09 ноября 2026, 20:36

Россия атаковала Днепр: на предприятии вспыхнул пожар, часть города без света

09 ноября 2026, 20:36
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки на одном из предприятий возник пожар. Кроме того, из-за вражеских обстрелов масштабные обесточения зафиксировали в Днепропетровской области

Об этом сообщила Днепропетровская ОВА, передает RegioNews .

Информацию о возможных пострадавших в Днепре уточняют.

Из-за вражеских атак энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В первую очередь планируют вернуть питание объектам критической инфраструктуры.

На Днепропетровщине также работают Пункты несокрушимости. Там жители могут зарядить гаджеты, пользоваться интернетом и получить питьевую воду.

Напомним, утром 9 ноября россияне в третий раз атаковали логистическое предприятие в Одесской области . В результате удара повреждено оборудование, возник пожар.

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Россия пожар Днепропетровская область предприятие город свет
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