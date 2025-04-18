Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

У Запоріжжі двоє дітей загинули внаслідок необережного поводження з газовими приладами. Це малолітні дівчата. Їхня 17-річна сестра госпіталізована. Правоохоронці ведуть розслідування.

Інцидент стався о 1:30, 18 квітня. Коли рятувальники прибули за адресою, то в задимленій оселі вони знайшли двох дітей без ознак життя. Під час інциденту в квартирі перебували 22-річний хлопець, 17-річна дівчина - її з отруєнням продуктами горіння доправили у медзаклад. На жаль, її сестер (віком 4 та 9 років) врятувати не вдалось.

За попередньою інформацію, задимлення сталось через недбале поводження з газовою плитою під час приготування їжі.

Правоохоронці нагадують:

Не залишайте газові прилади без нагляду;

Дотримуйтесь правил користування електроприладами;

Обережно поводьтесь з відкритим вогнем;

Говоріть з дітьми про пожежну безпеку;

У випадку надзвичайної ситуації - телефонуйте 101.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі військовий загинув прямо в своєму ліжку. Це сталось через вибух боєприпасу. Коли правоохоронці приїхали, то вони побачили жахливу картину: частини тіла загиблого 35-річного чоловіка розлетілися квартирою.