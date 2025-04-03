Россияне атаковали Запорожскую область из артиллерии, БпЛА и РСЗО

фото: Запорожская ОВА

За сутки оккупанты нанесли 539 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

Так, враг нанес три авиационных удара по Гуляйполю и Зализничному.

294 беспилотника разных модификаций, атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Из реактивных систем залпового огня было совершено 25 обстрелов по Каменскому, Щербакам, Новодаровке, Малой Токмачке и Новоданиловке.

Кроме того, артиллерия врага нанесла 217 ударов по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривномк и Новодаровке.

По данным ОВА, зафиксировано 8 сообщений о повреждениях частных домов и квартир. Мирные жители в результате атак не пострадали.

Напомним, в Запорожье вражеский дрон атаковал авто. Погиб один человек, а двое получили ранения.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Малокатериновке Запорожской области было повреждено помещение отделения "Укрпочты".