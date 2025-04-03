05:45  03 апреля
Херсон живет: в марте в городе родились 14 младенцев
05:05  03 апреля
Во Львове судили бабушку из-за того, что ее малолетняя внучка сняла секс-видео с парнем
07:35  03 апреля
Потери РФ в войне выросли: за минувшие сутки ВСУ обезвредили еще 1390 окупантов
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2025, 07:30

Россияне атаковали Запорожскую область из артиллерии, БпЛА и РСЗО

03 апреля 2025, 07:30
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За сутки оккупанты нанесли 539 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

Так, враг нанес три авиационных удара по Гуляйполю и Зализничному.

294 беспилотника разных модификаций, атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

Из реактивных систем залпового огня было совершено 25 обстрелов по Каменскому, Щербакам, Новодаровке, Малой Токмачке и Новоданиловке.

Кроме того, артиллерия врага нанесла 217 ударов по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривномк и Новодаровке.

По данным ОВА, зафиксировано 8 сообщений о повреждениях частных домов и квартир. Мирные жители в результате атак не пострадали.

Напомним, в Запорожье вражеский дрон атаковал авто. Погиб один человек, а двое получили ранения.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Малокатериновке Запорожской области было повреждено помещение отделения "Укрпочты".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область обстрелы БПЛА РСЗВ Град артиллерия гражданские
Массированная атака "Шахедов" на Харьков вечером 2 апреля: что известно
03 апреля 2025, 01:10
Россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области: возник пожар
02 апреля 2025, 14:05
К 1 сентября на Запорожье откроют десять подземных школ
02 апреля 2025, 13:25
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Потери РФ в войне выросли: за минувшие сутки ВСУ обезвредили еще 1390 окупантов
03 апреля 2025, 07:35
В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют
03 апреля 2025, 07:16
В Харьковской области осудили агента РФ, корректировавшего удары по ВСУ
03 апреля 2025, 06:45
Европа без Made in USA? США нервничают из-за военных тендеров ЕС
03 апреля 2025, 06:34
На Львовщине в фотоловушку пограничников попали дикие звери: рысь, волк, медведь и косуля
03 апреля 2025, 06:09
Внучка украла деньги с карты бабушки: какой приговор она получила
03 апреля 2025, 05:55
Херсон живет: в марте в городе родились 14 младенцев
03 апреля 2025, 05:45
Во Львовской области на взятке поймали прокурора
03 апреля 2025, 05:20
Во Львове судили бабушку из-за того, что ее малолетняя внучка сняла секс-видео с парнем
03 апреля 2025, 05:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »