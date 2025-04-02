К 1 сентября на Запорожье откроют десять подземных школ

фото: Суспильне Запорожье

В Запорожье и области до 1 сентября планируют открыть десять подземных школ

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, уже 6 таких школ работают. Еще 5 учебных заведений на стадии строительства. Открытие следующей запланировано на апрель-май. А к 1 сентября планируется построить еще 10 подземных школ для 10 000 учеников.

"Эти школы – не просто открытие, а полноценные образовательные учреждения, где дети могут развиваться, готовиться к НМТ и уверенно смотреть в будущем", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что финансирование проекта гарантирует государство. Уже профинансировано 11 школ, еще 12 – в процессе согласования.

Напомним, к сентябрю 2025 года в Украине планируется завершить строительство 139 подземных школ.

Ранее сообщалось, что из-за военных действий и регулярных ракетных обстрелов со стороны России более 25% ныне находящихся в Украине детей лишены возможности полноценно учиться.