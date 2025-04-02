Вражеский удар по Запорожской области: разрушено отделение "Укрпочты"
В результате вражеских обстрелов в Малокатериновке Запорожской области было повреждено помещение отделения "Укрпочты"
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает RegioNews.
По его словам, к счастью все работники и клиенты остались невредимыми.
Работа отделения возобновят сразу, как разрешит военная ситуация.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 459 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, есть жертва и ранены.
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