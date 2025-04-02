На Запорожье вражеский дрон атаковал авто: погиб 45-летний мужчина
В результате удара вражеского "шахеда" по припаркованным автомобилям в Запорожской области погиб один человек, а двое получили ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, вражеский дрон атаковал автомобили, припаркованные у дома.
Погиб 45-летний мужчина. Еще два человека – 44-летний мужчина и 39-летняя женщина – получили ранения.
Напомним, ночью 2 апреля российская армия атаковала Харьков 15 беспилотниками. Известно о восьми пострадавших, среди них – младенец.
Харьков под массированной атакой "Шахедов": восемь пострадавших, среди них – младенецВсе новости »
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