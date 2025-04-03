Массированная атака "Шахедов" на Харьков вечером 2 апреля: что известно
Поздно вечером 2 апреля российские военные совершили очередную массированную атаку на Харьков ударными дронами
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"Только в течение часа враг применил 17 БпЛА типа "Шахед". Большинство ударов – в Киевском районе. В результате обстрела занялись локальные пожары", – говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Профильные службы продолжают устранять последствия обстрела города.
Напомним, 2 апреля около 16:15 россияне ударили по Харькову. Дрон попал в 16-этажный дом в Киевском районе города. Попадание было в квартиру на 8 этаже. Пострадали пять человек.
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