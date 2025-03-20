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20 марта 2025, 07:35

Оккупанты нанесли 519 ударов по Запорожской области: есть повреждения

20 марта 2025, 07:35
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фото: Запорожская ОВА
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За сутки захватчики совершили 519 обстрелов по 14 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, враг совершил 5 авиационных ударов по Ясной Поляне, Голубому, Новоивановке.

Еще 334 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Каменское, Беленькое, Малокатериновку, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

12 обстрелов из РСЗО накрыли Камышеваху, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку.

Кроме того, 168 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

Поступило 26 сообщений о повреждениях авто, квартир, частных домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Напомним, вечером 19 марта российские оккупанты атаковали населенные пункты Запорожской области. В поселке Камышеваха Запорожского района разрушений подверглась гражданская инфраструктура.

Кроме того, в результате вражеской атаки на Запорожье двое мужчин получили ранения.

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