Оккупанты нанесли 519 ударов по Запорожской области: есть повреждения
За сутки захватчики совершили 519 обстрелов по 14 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, враг совершил 5 авиационных ударов по Ясной Поляне, Голубому, Новоивановке.
Еще 334 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Каменское, Беленькое, Малокатериновку, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.
12 обстрелов из РСЗО накрыли Камышеваху, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку.
Кроме того, 168 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.
Поступило 26 сообщений о повреждениях авто, квартир, частных домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Напомним, вечером 19 марта российские оккупанты атаковали населенные пункты Запорожской области. В поселке Камышеваха Запорожского района разрушений подверглась гражданская инфраструктура.
Кроме того, в результате вражеской атаки на Запорожье двое мужчин получили ранения.