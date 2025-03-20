Массированная атака на Кропивницкий: фото последствий
Город Кропивницкий подвергся самой массированной атаке с начала российского полномасштабного вторжения
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
По его словам, разбиты жилые дома: частный сектор, многоэтажки.
К счастью, обошло без жертв. Однако есть ранены, среди них ребенок.
"Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС", - отметил Райкович.
Ве коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий.
По предварительной информации ГСЧС пострадали 8 человек. Также повреждены жилые дома в нескольких районах: выбитые окна, разрушенные балконы, получили повреждения конструкции.
Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям. В городе развернут Пункт несокрушимости.
Напомним, по данным СМИ, в городе раздалось более 30 взрывов, его атаковал по меньшей мере 21 вражеский дрон.
Из-за вечерних обстрелов Кировоградской области и повреждения инфраструктуры "Укрзализныця" изменила движение поездов.