06:39  20 марта
На Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу
05:05  20 марта
В Киеве будут судить главу МСЭК, которая за $10 000 "продала" фиктивную инвалидность
06:11  20 марта
Разведчик Raybird: на что способна маленькая "птичка" с возможностями большого самолета
UA | RU
UA | RU
20 марта 2025, 07:17

Массированная атака на Кропивницкий: фото последствий

20 марта 2025, 07:17
Читайте також українською мовою
фото: Telegram/Андрей Райкович
Читайте також
українською мовою

Город Кропивницкий подвергся самой массированной атаке с начала российского полномасштабного вторжения

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

По его словам, разбиты жилые дома: частный сектор, многоэтажки.

К счастью, обошло без жертв. Однако есть ранены, среди них ребенок.

"Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС", - отметил Райкович.

Ве коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий.

По предварительной информации ГСЧС пострадали 8 человек. Также повреждены жилые дома в нескольких районах: выбитые окна, разрушенные балконы, получили повреждения конструкции.

Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям. В городе развернут Пункт несокрушимости.

Напомним, по данным СМИ, в городе раздалось более 30 взрывов, его атаковал по меньшей мере 21 вражеский дрон.

Из-за вечерних обстрелов Кировоградской области и повреждения инфраструктуры "Укрзализныця" изменила движение поездов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кропивницкий Кировоградская область РФ атака беспилотники российская армия ребенок ГСЧС частные дома многоэтажка
Россияне ударили по поселку под Запорожьем: разрушены жилые дома
20 марта 2025, 02:00
Обстрел Кировоградщины: повреждена инфраструктура "Укрзализныци", изменены маршруты поездов
20 марта 2025, 01:40
Оккупанты обстреляли Запорожье: ранены 2 человека
20 марта 2025, 01:00
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
"Укрзализныця" возобновила движение через станцию Кропивницкий
20 марта 2025, 07:48
Генштаб ВСУ: за сутки Россия потеряла еще 1400 военных, 13 танков и 38 ББМ
20 марта 2025, 07:38
Оккупанты нанесли 519 ударов по Запорожской области: есть повреждения
20 марта 2025, 07:35
Запорожская АЭС в фокусе Трампа: к чему ведут кулуарные игры
20 марта 2025, 07:10
На Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу
20 марта 2025, 06:39
Разведчик Raybird: на что способна маленькая "птичка" с возможностями большого самолета
20 марта 2025, 06:11
Эвакуировали 400 детей: в Полтаве 11-летний школьник сообщил об угрозе теракта
20 марта 2025, 05:54
Взятка за статус пригодности к службе в обеспечении: в Сумской области задержали члена ВВК
20 марта 2025, 05:26
В Киеве будут судить главу МСЭК, которая за $10 000 "продала" фиктивную инвалидность
20 марта 2025, 05:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »