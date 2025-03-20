"Укрзализныця" возобновила движение через станцию Кропивницкий
После атаки РФ движение поездов через станцию Кропивницкий возобновлено, все повреждения ликвидированы
Об этом "Укрзализныця" сообщила в Телеграмме, передает RegioNews.
"Движение поездов через станцию Кропивницкий восстановлено, напряжение есть, все повреждения устранены", - говорится в сообщении.
Всех пассажиров на вокзале Кропивницкого с билетами на поезд №53/253 Днепр, Кривой Рог - Одесса, который уже следует по объездному маршруту, принимает борт поезда №7 Харьков - Одесса.
Напомним, из-за вечерних обстрелов Кировоградщины и повреждения инфраструктуры "Укрзализныця" изменила движение поездов.
Ранее сообщалось, что РФ массированно атаковала Кропивницкий. ГСЧС опубликовала фото последствий атаки.
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