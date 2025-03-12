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12 марта 2025, 20:50

В Запорожье мужчина угрожал жене гранатой

12 марта 2025, 20:50
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Фото: Нацполиция
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К стражам порядка обратилась женщина, которая просила о помощи. Оказалось, что ее муж угрожал ей гранатой, когда он был в пьяном виде

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Это произошло 12 марта около 13.15. К правоохранителям обратилась женщина. Она рассказала, что ее пьяный муж угрожал ей гранатой. К счастью, сама она успела выбежать из квартиры.

На место прибыли полицейские. Они задержали 46-летнего мужчину. Также в его квартире нашли пять гранат и более 60 патронов. Вещественные доказательства будут направлены на экспертные исследования.

"По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины следователи открыли уголовное производство. В ходе досудебного расследования действиям фигуранта будет предоставлена окончательная правовая квалификация", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина угрожал гранатой своей матери. Когда правоохранители прибыли по адресу, они обнаружили корпус гранаты Ф-1. Самого 40-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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