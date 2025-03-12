Фото: Нацполиция

На Днепропетровщине задержан мужчина, напавший на улице на прохожего. Известно, что он нанес потерпевшему удар ножом в живот

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Это произошло 9 марта около 20:00 возле одного из кафе в Каменском. На улице произошел спор между мужчиной и прохожим. Во время ссоры подозреваемый ударил потерпевшего ножом в живот и скрылся.

Правоохранители нашли и задержали мужчину. Им оказался 36-летний местный житель, ранее уже судимый. Теперь ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее в Киеве произошла резня во время празднования дня рождения. Именинница и ее муж поссорились. В спор вмешался их сын. В результате 46-летний мужчина ударил в живот 73-летнего отца. Теперь нападающему грозит до 8 лет тюрьмы.