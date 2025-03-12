Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 марта около 22.20 на платформе железнодорожного вокзала. К жителю Киевщины подошел несовершеннолетний парень и попросил закурить. Мужчина отказал ему, однако это не понравилось стоящему рядом прохожему. Он ударил потерпевшего ножом в живот и пошел в помещение вокзала, где спрятал орудие преступления.

Медики "скорой" госпитализировали пострадавшего с непроникающим ранением живота. Патрульные разыскали нападающего. Его задержали прямо в зале ожидания. Это оказался 54-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе и за преступления против жизни и здоровья, уроженец Запорожской области. Известно, что только в 2023 году он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за покушение на убийство.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, который ударил прохожего на улице ножом в живот. Это произошло во время ссоры. После удара нападавший скрылся. Впоследствии его задержали правоохранители. Это оказался 36-летний местный житель, ранее уже судимый.