В Ровенской области мужчина напал на прохожего с ножом прямо на вокзале
Правоохранители задержали мужчину, напавшего на человека на вокзале. Им оказался уже ранее судимый мужчина
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 11 марта около 22.20 на платформе железнодорожного вокзала. К жителю Киевщины подошел несовершеннолетний парень и попросил закурить. Мужчина отказал ему, однако это не понравилось стоящему рядом прохожему. Он ударил потерпевшего ножом в живот и пошел в помещение вокзала, где спрятал орудие преступления.
Медики "скорой" госпитализировали пострадавшего с непроникающим ранением живота. Патрульные разыскали нападающего. Его задержали прямо в зале ожидания. Это оказался 54-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе и за преступления против жизни и здоровья, уроженец Запорожской области. Известно, что только в 2023 году он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за покушение на убийство.
Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, который ударил прохожего на улице ножом в живот. Это произошло во время ссоры. После удара нападавший скрылся. Впоследствии его задержали правоохранители. Это оказался 36-летний местный житель, ранее уже судимый.