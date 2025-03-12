Фото: Нацполіція

До правоохоронців звернулась жінка, яка просила про допомогу. Виявилось, що її чоловік погрожував їй гранатою, коли він був у п'яному стані

Про це повідомляє Поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Це сталося 12 березня близько 13:15. До правоохоронців звернулась жінка. Вона розповіла, що її п'яний чоловік погрожував їй гранатою. На щастя, сама вона встигла вибігти з квартири.

На місце прибули поліцейські. Вони затримали 46-річного чоловіка. Також у його квартирі знайшли п’ять гранат та понад 60 набоїв. Речові докази будуть направлені на експертні дослідження.

"За фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України слідчі відкрили кримінальне провадження. У ході досудового розслідування діям фігуранта буде надано остаточну правову кваліфікацію", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік погрожував гранатою своїй матері. Коли правоохоронці прибули за адресою, вони знайшли корпус гранати Ф-1. Самого 40-річного чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.