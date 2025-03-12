Бросал гранаты из окна и совершил самоубийство: полиция расследует смерть мужчины
Во вторник, 11 марта, в Александрии на Кировоградщине мужчина бросил из окна взорванные страйкбольные гранаты, а позже совершил самоубийство
Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области, передает RegioNews.
Отмечается, что 11 марта около 11:20 в полицию поступил вызов с сообщением о громких звуках, доносившихся из квартиры в многоэтажном доме. В доме на момент происшествия находились ее владелец, его жена и дети.
Во время конфликта мужчина взорвал страйкбольные гранаты и бросил их из окна. Позже женщине вместе с детьми удалось покинуть квартиру. По ее словам, поведение мужчины было агрессивным, а сам он закрылся в доме, забаррикадировавшись.
Правоохранители вынуждены были открывать дверь насильно. Внутри они нашли травмированного мужчину, который, вероятно, пытался совершить самоубийство. Его доставили в больницу, но впоследствии он скончался от полученных травм.
В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили пиротехнические изделия и предмет, похожий на боевую гранату. Все найденное изъяли для экспертного исследования.
По факту инцидента начато уголовные производства.
Напомним, в Святошинском районе столицы женщина, убирая листья, из обнаружила гранату.
Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина угрожал пожилой матери гранатой.