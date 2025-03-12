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12 марта 2025, 14:56

Бросал гранаты из окна и совершил самоубийство: полиция расследует смерть мужчины

12 марта 2025, 14:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во вторник, 11 марта, в Александрии на Кировоградщине мужчина бросил из окна взорванные страйкбольные гранаты, а позже совершил самоубийство

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 11 марта около 11:20 в полицию поступил вызов с сообщением о громких звуках, доносившихся из квартиры в многоэтажном доме. В доме на момент происшествия находились ее владелец, его жена и дети.

Во время конфликта мужчина взорвал страйкбольные гранаты и бросил их из окна. Позже женщине вместе с детьми удалось покинуть квартиру. По ее словам, поведение мужчины было агрессивным, а сам он закрылся в доме, забаррикадировавшись.

Правоохранители вынуждены были открывать дверь насильно. Внутри они нашли травмированного мужчину, который, вероятно, пытался совершить самоубийство. Его доставили в больницу, но впоследствии он скончался от полученных травм.

В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили пиротехнические изделия и предмет, похожий на боевую гранату. Все найденное изъяли для экспертного исследования.

По факту инцидента начато уголовные производства.

Напомним, в Святошинском районе столицы женщина, убирая листья, из обнаружила гранату.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина угрожал пожилой матери гранатой.

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