Фото: Нацполиция

В Киевской области мужчина держал у себя гранату Ф-1. При этом он решил угрожать опасным предметом своей матери

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

К правоохранителям обратилась женщина из села Плесецкое. Она рассказала, что ее сын угрожал ей взрывным устройством. Правоохранители прибыли по адресу и во время обыска нашли корпус гранаты Ф-1 с чекой к ней.

40-летний мужчина был задержан. Его поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении по факту хранения боевых припасов.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали 48-летнего мужчину, который угрожал расправой собственному отцу. Также он избил 80-летнего пенсионера. 48-летнему обидчику уже вынесли срочное запретительное предписание со всеми запретительными мерами.