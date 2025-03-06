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06 марта 2025, 15:24

На Киевщине мужчина угрожал пожилой матери гранатой

06 марта 2025, 15:24
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области мужчина держал у себя гранату Ф-1. При этом он решил угрожать опасным предметом своей матери

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

К правоохранителям обратилась женщина из села Плесецкое. Она рассказала, что ее сын угрожал ей взрывным устройством. Правоохранители прибыли по адресу и во время обыска нашли корпус гранаты Ф-1 с чекой к ней.

40-летний мужчина был задержан. Его поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении по факту хранения боевых припасов.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали 48-летнего мужчину, который угрожал расправой собственному отцу. Также он избил 80-летнего пенсионера. 48-летнему обидчику уже вынесли срочное запретительное предписание со всеми запретительными мерами.

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