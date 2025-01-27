Во Львовской области женщина присвоила почти миллион гривен на дроны для военных

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Жительница Львовской области взяла деньги у волонтера в качестве предоплаты за дроны, которые не планировала продавать. Ей грозит лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

28-летняя жительница города Шептицкий создала в одной из социальных сетей профиль, где публиковала ложные объявления о продаже военной амуниции и одежды. Товаров, которые жительница Львовщины предлагала приобрести клиентам, у нее не было и продавать их она не собиралась – это была мошенническая схема.

Как стало известно, осенью прошлого года женщина обманула волонтера на 765 000 гривен, обещая ему передать дроны для военных. Волонтер перечислил злоумышленнице указанную сумму, но товар так и не получил.

Злоумышленницы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.190 (Мошенничество) УКУ. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области мошенники выдавали себя за военных и присвоили более 2 миллионов гривен, которые люди перечислили на нужды ВСУ.

Как сообщалось, в Сумской области злоумышленник выманил миллионы гривен у людей, выдавая себя за военного.